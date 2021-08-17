В Академическом пожарные спасли из горящей высотки 34 человека

Никто из людей не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В третьем часу дня на улице Павла Шаманова в Екатеринбурге загорелась 15-этажная высотка. Уже через семь минут к месту ЧП прибыли три пожарные машины и десять сотрудников МЧС.

- По внешним признакам было установлено, что из квартиры, расположенной на четвертом этаже квартиры, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - По лестничным маршам, при помощи масок дыхательных аппаратов огнеборцами были спасены 34 человека, включая 16 детей. Возгорание было оперативно ликвидировано.

Всего огонь распространился на площадь в восемь квадратных метров. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.