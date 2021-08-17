Водителя, из-за которого на севере Урала погибли две сестры и их отец, приговорили к 6 годам колонии-поселения

Авария произошла 7 февраля. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В начале февраля на дороге Ивдель – ХМАО иномарка «Тойота» столкнулась с «Киа», ехавшей по встречной полосе. Во второй машине сидели муж с женой и двумя дочерьми, одной из которых было десять лет, а другой девять. От травм девочки скончались в тот же день. Их отец умер через неделю в больнице. Мать осталась жива, но получила тяжелые травмы.

Сегодня Ивдельский городской суд огласил приговор виновнику аварии – водителю «Тойоты».

- Наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев, - прокомментировали в прокуратуре Свердловской области.

Как было установлено во время суда, водитель «Тойоты» после обгона попутной машины продолжил ехать по встречной полосе, из-за чего и произошло столкновение. Свою вину мужчина признал.