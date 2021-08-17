50 тысяч жителей Нижнего Тагила на несколько дней оставят без горячей воды

Ремонт продлится четыре дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 17 по 20 августа 2021 года 51 тысяча жителей Дзержинского района Нижнего Тагила останутся без горячего водоснабжения из-за ремонта на магистральной теплотрассе «Ленинградская». В результате без горячей воды на четыре дня оставят 380 домов.

По данным издания TagilCity.ru, горячую воду отключат с 12 часов 17 августа до 15 часов 20 августа. Кроме жилых домов под отключение попадут 60 социальных объектов.

Отметим, что в Екатеринбурге второй год летние опрессовки проводят без отключений воды.