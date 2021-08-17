Пьяный екатеринбуржец разбил украденный телевизор, когда пытался уйти с места преступления

Теперь злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

С трудом переступая с ноги на ногу, теряя равновесие, мужчина идет по улице и заходит в дом. В следующее мгновение он выходит из него с большим жидкокристаллическим телевизором под мышкой. Прохожие оборачиваются на него, так как он то и дело почти падает, но в последнюю секунду умудряется устоять на ногах. Это кадры с видеозаписи, запечатлевшей кражу телевизора из дома на улице Рощинской. Пьяный злоумышленник просто вошел в чужую квартиру, хозяева которой вышли, не заперев дверь, и забрал телевизор. Правда, поживиться на чужом добре ему не удалось.

- Злоумышленник уронил похищенное и сломал экран, - комментируют в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Позже, увидев, что телевизор пришел в негодность, мужчина просто выбросил его в мусорный контейнер. В ходе осмотра квартиры подозреваемого полицейские обнаружили оставшуюся часть похищенного — подставку.

Злоумышленником оказался безработный 40-летний местный житель. Ранее его уже судили за кражу, грабеж, мошенничество и разбой. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.