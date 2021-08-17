Tele2 обустроила лаундж-зоны с бесплатным Wi-Fi в популярных местах отдыха Екатеринбурга

Фото: предоставлено пресс-службой Tele2

За зимний сезон 2020-2021 и лето 2021 года более 2,6 тысяч человек протестировали качество 4G-интернета оператора.

Мобильный оператор организовал зону отдыха на пирсе Огонь Пляжа на берегу Балтыма. Все желающие могут подключиться к бесплатному Wi-Fi, а клиенты оператора получат шезлонг с матрасом в аренду в подарок по промокоду.

В загородном клубе «Белая лошадь» в Кадниково также оборудована лаундж-зона, где посетители могут отдохнуть, подзарядить телефон, воспользоваться бесплатным 4G Wi-Fi от Tele2 и приятно провести время. Для клиентов оператора действует акция: 10% скидки на катание на лошадях.

На Уктусе зона отдыха Tele2 находится у бассейна, там все желающие также могут подзарядить телефон во время отдыха. А для клиентов мобильного оператора предусмотрена скидка на посещение бассейна – входной билет будет стоить им 250 рублей вместо 350 рублей.

Tele2 заботится о комфорте клиентов и делает все для того, чтобы они всегда оставались на связи и могли воспользоваться быстрым 4G-интернетом бесплатно и без ограничений. Более 2,6 тысяч человек уже протестировали бесплатный Wi-Fi в местах отдыха зимой 2020-2021 и летом 2021 года.