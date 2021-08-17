В центре Екатеринбурга при раскопках обнаружили старинный бункер

В бункере раньше хранился уголь. Фото: Уральский хронотоп, vk.com

Во время раскопок на улице Малышева, 21 во дворе дома-памятника работники коммунальной службы наткнулись на старинный бункер.

- Энергетики сняли примерно 1/4 бетонной крыши бункера при помощи гидравлического молота, - сообщают в группе Уральский хронотоп, в социальной сети Вконтакте. - Под крышей обнаружилось трубы горячего водоснабжения в крайне изношенном состоянии. Бункер неэксплуатируется, частично затоплен.

Специалисты отмечают, что это бункер для угля. Предположительно он относится к третьему корпусу «Дома Уралоблсовета».

- В 1930 году, когда корпус был построен, в его подвале располагалась угольная котельная, которая отапливала все здания комплекса, - уточняют в Уральском хронотопе. - В углехранилище вел отдельный вход, который за ненадобностью был заложен предположительно в конце 1980-х.