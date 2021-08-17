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Общество17 августа 2021 11:01

На градсовете в мэрии обсудят строительство стеклянного небоскреба с бриллиантом на крыше в центре Екатеринбурга

Он должен разместиться позади здания администрации города
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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В «бриллианте» должно разместиться три этажа. Фото: эскиз из проекта

В «бриллианте» должно разместиться три этажа. Фото: эскиз из проекта

Архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга соберется вновь в эту среду, 18 августа. На нем участники обсудят эскизный проект административно-торгового здания, которое будет построено позади администрации города в переулке Театральном, 3.

По проекту, там планируют возвести стеклянное 18-этажное здание с «бриллиантом» на крыше, внутри которого разместятся три этажа. Внутри высотки появятся апартаменты, торговый и выставочный зал, а также музей камня.

- Также на повестке заседания концепция развития территории в Чкаловском районе города, - отметили в пресс-службе мэрии.