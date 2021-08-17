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Происшествия17 августа 2021 10:56

В Екатеринбурге поезд сбил мужчину: он сидел на путях

Им оказался 31-летний житель Качканара
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Мужчина попал под поезд в промзоне на Уралмаше

Мужчина попал под поезд в промзоне на Уралмаше

Фото: Дарья АСЛАМОВА

В ночь на 16 августа 2021 года 31-летний житель Качканара Свердловской области попал под грузовой поезд на перегоне Звезда и Аппаратная (район Уралмаш). Оказалось, что мужчина сидел на железнодорожных путях.

Сообщение о ЧП поступило в транспортную полицию в 3:28, после чего сотрудники линейного отдела полиции прибыли на место происшествия и увидели травмированного мужчину, которого доставили в больницу.

Оказалось, что машинист поезда, увидев перед приближающимся составом человека, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

- Сейчас сотрудники линейного отдела МВД РФ на станции Екатеринбург-Пассажирский устанавливают все обстоятельства случившегося, - рассказывают в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.