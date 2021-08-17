Во время выборов в Свердловской области не будут работать дворовые пункты голосования

По закону подобный тип голосования называется голосованием вне помещений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В единый день голосования, который пройдет в Свердловской области 19 сентября, не будут работать урны, установленные во дворах жилых домов. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

- Дворовые пункты голосования работать не будут. Будет надомное голосование. По закону это называется голосование вне помещений, - уточнил глава регионального избиркома.

Напомним, 19 сентября 2021 года в Свердловской области состоятся выборы трех уровней: депутатов Госдумы, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, также в единый день голосования изберут 35 депутатов представительных органов местного самоуправления.

В этом году на избирательных участках будет установлено видеонаблюдение.