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Политика17 августа 2021 10:20

Во время выборов в Свердловской области не будут работать дворовые пункты голосования

Но проголосовать по прежнему будет можно на дому
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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По закону подобный тип голосования называется голосованием вне помещений

По закону подобный тип голосования называется голосованием вне помещений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В единый день голосования, который пройдет в Свердловской области 19 сентября, не будут работать урны, установленные во дворах жилых домов. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

- Дворовые пункты голосования работать не будут. Будет надомное голосование. По закону это называется голосование вне помещений, - уточнил глава регионального избиркома.

Напомним, 19 сентября 2021 года в Свердловской области состоятся выборы трех уровней: депутатов Госдумы, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, также в единый день голосования изберут 35 депутатов представительных органов местного самоуправления.

В этом году на избирательных участках будет установлено видеонаблюдение.