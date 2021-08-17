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Звезды17 августа 2021 10:08

Суд рассмотрит иск Костюшкина к Монеточке

Бывший солист группы «Чай вдвоем» просит 900 тысяч рублей из-за плагиата аранжировки песни «Женщина я не танцую»
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Ранее сторона Костюшкина заявляла, что пыталась решить спор в досудебном порядке.

Ранее сторона Костюшкина заявляла, что пыталась решить спор в досудебном порядке.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрит иск Стаса Костюшкина к Лизе Монеточке (Елизавета Гырдымова). Бывший солист группы «Чай вдвоем» просит 900 тысяч рублей из-за плагиата аранжировки песни «Женщина я не танцую». По словам представителя истца, в ходе судебного разбирательства сумма иска может возрасти.

- К сожалению, Монеточка поступила плохо. Не дала Стасу возможность заработать на выступлениях. И грубо говоря, украла трек, произведение, - объяснял в своем блоге в Instagram Роман Лалаян, представляющий интересы Костюшкина.

Ранее сторона Костюшкина заявляла, что пыталась решить спор в досудебном порядке.