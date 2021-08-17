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Общество17 августа 2021 10:02

В единый день голосования в Свердловской области видеофиксация будет работать на 1531 участке

19 сентября 2021 года в регионе состоятся выборы трех уровней
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов

Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В единый день голосования, который пройдет в Свердловской области 19 сентября, на избирательных участках будет работать круглосуточное видеонаблюдение. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

- 1531 участок будет под видеонаблюдением, которое обеспечивает «Ростелеком», а на остальных избирательных участках мы будем применять видеофиксацию. Это нужно, чтобы результаты не вызвали ни у кого претензий с точки зрения легитимности, - уточнил глава регионального избиркома.

Напомним, 19 сентября 2021 года в Свердловской области состоятся выборы трех уровней: депутатов Госдумы, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, также в единый день голосования изберут 35 депутатов представительных органов местного самоуправления.