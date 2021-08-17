Фильм-триумфатор Московского кинофестиваля «Космос как предчувствие» вернется на большие экраны

Фото: предоставлено КАРО.Арт

Показы пройдут 19 и 22 августа в «КАРО 10 Радуга Парк».

Алексей Учитель, режиссер фильма:

- Всегда интересно, как взрослеет фильм и как по-новому он преломляется спустя время. Если говорить о картине «Космос как предчувствие», то это интересно втройне, потому что фильм свяжет три разных периода времени: 1957 год – время действия в картине – когда люди жили в закрытой стране и мечтали о космосе без границ; 2005 год, когда фильм вышел в прокат и нашел отклик в сердцах людей; и 2021 год, когда человечество пережило несвободу, вызванную пандемией, а в отношении космоса уже серьезно планирует колонизацию Марса. Какое чувство и предчувствие возникнет у зрителя теперь после просмотра фильма? Мне кажется, нас ждет очень яркий и насыщенный разговор.

Картина была отмечена гран-при 27 Московского Международного кинофестиваля, а также престижными премиями «Золотой орел» и «Ника» в множестве номинаций. «Космос как предчувствие» одновременно очень личная и общенациональная картина, способная погрузить в психологический, бытовой, социальный и исторический контекст 50-х годов СССР. События фильма развиваются в 1957 году, когда в небо поднялся первый искусственный спутник, незадолго до полета первого в истории человечества космонавта Юрия Гагарина. «Космос» буквально заполняет жизни героев, которые предчувствуют счастье и свободу впереди, олицетворяя собой целое поколение. Драма людей, которые живут в закрытой стране в предвкушении чего-то грандиозного, актуальна и сегодня.

В главных ролях первой совместной работы Александра Миндадзе и Алексея Учителя снялись Евгений Миронов, Евгений Цыганов, Ирина Пегова и Елена Лядова.

Билеты и расписание сеансов: https://karofilm.ru/art/film/8424