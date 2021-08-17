В Верхней Пышме вступил в должность новый глава полиции

Приказ о назначении Артема Талькина на новую должность был подписан еще 15 июля. Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»

Сегодня, 17 августа, в Верхней Пышме вступил в должность новый начальник полиции. Им стал подполковник Артем Талькин. Приказ о его назначении еще 15 июля подписал глава ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков.

- Ранее Артем Валерьевич исполнял обязанности начальника территориального органа, в 2018 году он был назначен на должность начальника Межмуниципального отдела МВД России «Ирбитский». - уточняют в МО МВД России «Верхнепышминский».

Артем Талькин родился в 1983 году в Туринском районе Свердловской области. Службу в органах внутренних дел он начал в 2002 году. Был награжден медалями МВД России «За отличие в службе» III и II степени.