В Полевском судили группу мошенников, которые оставляли без квартир людей, задолжавших по ЖКХ

Мошенники орудовали с 2014 по 2017 год. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Полевском на скамье подсудимых оказались семь человек, обвиненные в мошенничестве. Они действовали на территории города с 2014 по 2017 год.

По данным следствия, семь лет назад один из них, будучи руководителем и соучредителем «Единого долгового городского центра «Алмаз», которая путем обмана получала права на квартиры горожан, задолжавших за оплату коммунальных услуг.

- Осужденные путем обмана под предлогом обмена жилого помещения на жилое помещение меньшей площади и погашения имеющейся задолженности за коммунальные услуги, убеждали потерпевших продать принадлежащие им жилые помещения - квартиры и комнаты, расположенные на территории Полевского городского округа, - уточняют в прокуратуре Свердловской области.

Однако потом люди либо получали не все, что им должны были выплатить, либо и вовсе оставались без жилья. От рук мошенников пострадал 21 человек. Суд признал участников группы виновными. Они получили разное наказание. Самое маленькое – год и шесть месяцев условного лишения свободы. Самое большое – пять лет и шесть месяцев колонии общего режима.