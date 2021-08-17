Свердловчанам предложили выбрать талисман для Чемпионата мира по волейболу 2022 года

Нужно выбрать одного из трех талисманов. Фото: mascot.volley2022.ru/

В 2022 году в России пройдет Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022. Он начнется 26 августа, а закончится 11 сентября. Матчи состоятся в 10 российских городах, среди которых и Екатеринбург.

Подготовка к играм уже началась. Так, сегодня, 17 августа оргкомитет чемпионата объявил о начале голосования по выбору талисмана турнира.

- Свердловчане могут стать частью истории Чемпионата мира, поучаствовав в голосовании за выбор официального маскота турнира, - заявили в оргкомитете. - Отдайте свой голос за понравившегося персонажа, и, возможно, именно ваш фаворит станет главным весельчаком Чемпионата мира. Также у вас есть возможность предложить имя понравившемуся кандидату – ведь если ваше предложенное имя выиграет, вы получите ценный подарок

Выбирать нужно из трех вариантов: медведя, амурского тигра и робота с русской душой. Само голосование проходит до 3 сентября на сайте: mascot.volley2022.ru/