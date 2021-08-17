В оперштабе рассказали, где в Екатеринбурге 17 августа можно привиться от коронавируса

Прививают екатеринбуржцев вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается вакцинация против коронавируса. Сделать прививку можно не только в поликлиниках, но и в так называемых выездных пунктах вакцинации. Так, 17 августа, по данным регионального оперштаба по борьбе с болезнью, такие пункты будут работать в Екатеринбурге в шести местах.

Это торгово-развлекательный центр «Академический», где с 12.00 до 18.00 можно привиться. В «Гринвиче» сделать это можно с 10.00 до 15.00. В «Меге» с 10.00 до 20.00, в «Дирижабле» с 11.00 до 14.00. В «Парк Хаусе» с 10.00 до 14.00.

Также пункт вакцинации в Екатеринбурге работает с 13.00 до 19.00 в аэропорту «Кольцово». Везде ставят первый и второй компонент вакцины «Спутник V», а также вакцину «Спутник Лайт».