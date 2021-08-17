В дендрологическом парке Екатеринбурга пропал кот-инспектор

Василий - независимый кот. Должность «инспектора парка» ему милее жизни в четырех стенах. Фото: Интересный Екатеринбург, vk.com

По социальным сетям в Екатеринбурге расходится клич о помощи. Неравнодушные граждане просят вернуть инспектора, который пропал на днях в дендрологическом паре на улице Первомайской. Инспектор в данном случае - это не должность, а скорее что-то вроде почетного прозвища, которое сотрудники парка дали проживавшему здесь коту.

- Исчез кот Василий - инспектор парка, его многие видели, общались с ним и знали, что он живет у работников парка, - сообщается на объявлениях, расклеенных в парке. - Возможно, кто-то взял его к себе, думая, что потерялся и бродит тут или просто приглянулся детям. Большая просьба вернуть независимого кота в его естественную среду обитания - он будет благодарен.