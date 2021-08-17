Разыгрывающая баскетбольного клуба УГМК Елена Беглова объявила о завершении карьеры

Елена отыграла за УГМК четыре сезона.

Елена Беглова, разыгрывающая баскетбольного клуба УГМК объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. Она отметила, что приняла решение об уходе самостоятельно. При этом физическое состояние позволило бы ей играть еще не один год.

«Я счастлива завершить карьеру, без всяких НО и ЕСЛИ БЫ, благодарна вселенной, что она дала мне такую возможность пройти долгий и интересный путь, почти без травм, с огромным количеством эмоций и интересных людей на пути, длиною в 25 лет. Буду скучать по атмосфере полных трибун, спортивному адреналину, по общению с игроками и предвкушению новых медалей» - написала Елена Беглова.

Елене Бегловой 34 года. Она родилась в Москве. В баскетбольном клубе УГМК Елена отыграла четыре сезона. Прежде она играла в столичном «БК Москва», ивановской «Энергии» и оренбургской «Надежде». У нее множество наград. Так, она три раза становилась чемпионом Евролиги, два раза обладателем Суперкубка Европы и четыре раза чемпионом России.