Рисунок юной свердловчанки победил в международном конкурсе «Собаки-герои»

14-летняя Виктория Тимкина заняла 1 место на международном конкурсе «Собаки-герои»/Скриншот с сайта victorymuseum.ru

Жительница Свердловской области, 14-летняя Виктория Тимкина заняла 1 место на международном конкурсе «Собаки-герои». Она участвовала в номинации 12-14 лет и нарисовала фронтовую собаку в смешанной технике на тонированной бумаге используя графитный карандаш и белую гуашь. Рисунок назвали «Сохраняя жизни».

- Целью конкурса является гражданско-патриотическое и эстетическое воспитание молодого поколения, формирование уважительного отношения к отечественной истории и сохранение памяти о Великой Отечественной войны – сообщили организаторы мероприятия.

Конкурс, на который поступило более 2000 работ со всей России, а также из таких стран, как Белоруссия, Казахстан, США, Латвия, Королевство Марокко, Иран и других, проводил московской Музей Победы.

Рисунок Виктории Тимкиной и другие работы можно посмотреть на сайте организаторов конкурса.