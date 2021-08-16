В Свердловской области за выходные задержали 187 пьяных водителей

Проведение рейдов стало регулярным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в выходные дни инспекторы ГИБДД провели рейд и задержали 187 водителей, которые были в состоянии алкогольного опьянения, причем 17 человек из них ранее уже были привлечены на подобное нарушение. На нарушителей составлены материалы для уголовных дел.

В Нижней Туре за одним из водителей пришлось устроить погоню. Он ехал по дороге виляя, не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения. За нарушителем последовали несколько экипажей ДПС, которые в итоге поймали его. В машине оказался 20-летний молодой человек и он был сильно пьян, а как и его пассажиры.

Также сотрудники ГИБДД задержали 168 водителей, которые без прав управляли автомобилем. На них тоже составили протоколы.

- Проведение подобных мероприятий стало регулярным, они направлены, в первую очередь, на обеспечение безопасности движения и исключения из участия в дорожном движении нетрезвых водителей, а также водителей, не имеющих права управления, – сообщили в ГИБДД.