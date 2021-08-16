В Екатеринбурге продают кофемобиль из настоящего английского кэба-такси/Фото: пресс-служба Авито в УрФО

В Екатеринбурге продают кофемобиль из настоящего английского кэба-такси. Необычное объявление появилось на Авито. Автор объявления отмечает, что эксплуатировать, выпущенный в 1997 году кэб, лучше в качестве стационарной кофе-точки, однако он все еще на ходу.

Цена уникальной машины 790 000 рублей. Она оснащена кофемолкой с прямым помолом и электронным счетчиком порций, кофемашиной итальянского производства, встроенным холодильником для газированных напитков и съемной барной стойкой. Внутри - встроенное устройство для хранения отработанных кофейных материалов, длинна я столешница и место под тепловую витрину для продажи теплой выпечки и другое.

Стоит отметить, что спрос на мобильные кофейни в категории готового бизнеса на Авито во втором квартале этого года вырос на 400% - сообщили в пресс-службе сайта по продажам.