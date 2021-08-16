В Екатеринбурге установят еще несколько знаков «Остановка запрещена»

Знаки «Остановка запрещена» появятся еще на нескольких улицах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут установлены новые знаки, которые запрещают остановку на нескольких улицах – об этом сообщает центр организации движения Екатеринбурга.

Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» появятся на улицах:

- улица Волгоградская между домами № 49а и № 113

- улица Ясная, от улицы Бардина до улицы Волгоградской

- переулок Банковский, от улицы Малышева до дома № 8 в переулке Банковском

- Промышленный проезд (на всем протяжении)

- улица Краснодарская (на всем протяжении).

Стоит отметить, что при выборе места установки знаков специалисты ориентировались на мнение горожан, которые обращались в Администрацию города с жалобами на загруженность дороги из-за припаркованных машин. Проанализировав ситуацию они решили запретить останавливаться транспорту на проблемных участках.