В Екатеринбурге 33-летний мужчина украл у пожилой женщины сумку с деньгами

Мужчина не стал отпираться и сразу во всем признался Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали местного жителя, который украл у 85-летней женщины сумку. Пенсионерка сама пришла в дежурную часть и рассказала, что собиралась пойти в магазин. По пути она остановилась, поставила свой баул на землю и отвернулась. А когда вернула взгляд на прежнее место, то поняла, что сумочка с кошельком пропала.

- Личность злоумышленника установили быстро. Им оказался не работающий, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, злоупотребляющий спиртными напитками 33-мужчина. Похищенные четыре тысячи рублей он потратил на алкоголь, - сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Мужчина не стал отпираться и сразу во всем признался. Как оказалось, кошелек и сумку он уже успел выбросить. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Преступнику грозит до двух лет тюрьмы.