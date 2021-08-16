В Свердловской области в этом году на дорогах погибло 16 детей

В профилактическом мероприятии примут участие сотрудники Госавтоинспекции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала 2021 года сотрудники ГИБДД зарегистрировали 228 дорожных происшествий. В результате случившихся аварий 245 детей получили травмы, еще 16 – погибли.

Количество ДТП с участием несовершеннолетних увеличивается перед началом учебного года - в период с августа по сентябрь. В связи с этим в регионе стартовало мероприятие «Внимание - дети!», которое продлится до 30 сентября 2021 года.

- В профилактическом мероприятии примут участие сотрудники Госавтоинспекции, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы – сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Специалисты проведут образовательные акции для детей, а также проверят состояние дорог и улиц вблизи учебных заведений. Помимо этого, в первые дни учебного года около школ будут дежурить сотрудники ГИБДД, они проведут разъяснительную работу и с водителями.