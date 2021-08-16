«Ласточки» на маршруте Нижний Тагил – Аэропорт Кольцово будут делать дополнительные остановки в черте Екатеринбурга

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

Для удобства пассажиров с 23 августа Свердловская магистраль вводит для скоростных поездов «Ласточка» на маршруте Нижний Тагил – Аэропорт Кольцово дополнительные остановки в черте Екатеринбурга: на о.п. Первомайская и станции Шарташ. Это позволит екатеринбуржцам и гостям уральской столицы осуществлять посадку и высадку в центре города.

Поезд №7074 сообщением Нижний Тагил – Аэропорт Кольцово будет отправляться по графику в 20:23 (здесь и далее время местное). На станцию Екатеринбург-Пассажирский экспресс будет прибывать в 22:16, отправляться в 22:19 (на 2 минуты раньше). На о.п. Первомайская «Ласточка» будет останавливаться в 22:23, на ст. Шарташ – в 22:26. Прибытие в аэропорт Кольцово по графику в 22:45.

Поезд №7073 Аэропорт Кольцово – Нижний Тагил будет отправляться по графику в 02:55. Далее – станция Шарташ в 03:13, о.п. Первомайская в 03:17. На станцию Екатеринбург-Пассажирский поезд будет прибывать в 03:22 (на 1 минуту позднее), отправляться в 03:25. В Нижний Тагил скоростная электричка будет прибывать по графику в 05:17.

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

Напомним, «Ласточки» в сообщении Нижний Тагил – Екатеринбург – Аэропорт Кольцово курсируют с апреля этого года. Рейсы выполняются ежедневно, время в пути составляет 2 часа 22 минуты. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (АО «СПК»).

Оформить проездные документы можно во всех пригородных кассах и на сайте АО «СПК», в терминалах самообслуживания, через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам», а также непосредственно в поезде (при посадке на станциях, не оборудованных кассами). Продажа билетов начинается за 10 суток до даты отправления поезда.

До 30 сентября 2021 года на маршруте Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт Кольцово курсирует дополнительная пара пригородных поездов. Таким образом, в настоящее время электрички до международного аэропорта «Кольцово» отправляются со станции Екатеринбург-Пассажирский в 07:11, 16:22, 19:15 и 22:21 (электропоезд «Ласточка»). Обратные рейсы – в 02:55 («Ласточка»), 08:29, 17:45 и 20:31.