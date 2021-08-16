В Свердловской области клещи покусали более 34 тысяч человек

С начала сезона активности клещей на Урале зарегистрировано 34019 случаев укусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по состоянию на 16 августа зарегистрировали 11 293 человек, в том числе 1608 детей, которые пострадали от укусов клещей. Госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит 190 человек из них 39 детей. Диагноз подтвердился у 66 уральцев. Лабораторно подтвержденный диагноз боррелиоз выявлен у 237 человек.

- Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 67 муниципальных образованиях в Свердловской области; превышение в 1,5 раза и более зарегистрировано в 12 МО: Асбестовский ГО, ГО Рефтинский, Слободо-Туринский МР, Ирбитское МО, Тавдинский ГО, ГО Верхняя Тура, ГО Дегтярск, Нижнесергинский МР, Волчанский ГО, ГО Пелым, Талицкий ГО, Байкаловский МР – сообщили в пресс –службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Всего с начала сезона активности клещей на Урале зарегистрировано 34019 случаев укусов, укушенных детей - 6352.

Отметим, что в области в среднем на 10% выше показатель пострадавших взрослых, чем за такой же период прошлого года, у детей на 12%. Что касается среднего многолетнего уровня, он тоже увеличился на 13% у взрослых и на 11% у детей.