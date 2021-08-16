В Свердловской области 220 тысяч жителей входят в программу бесплатной газификации

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области в программу социальной газификации попадают почти 220 тысяч домов, это значит, что они смогут получить «голубое топлиово» бесплатно. Планируется, что на эти цели выделят 46 миллиардов рублей. По словам главы региона Евгения Куйвашева, желающих подключиться набралось уже 64 тысячи. Для этого им нужно только подать заявку.

- В целом сегодня уровень газификации Свердловской области составляет 77,4%. При этом нужно довести его до 92% - в соответствии с региональной генеральной схемой газоснабжения на период до 2028 года и на перспективу до 2035 года, - сообщают в региональном департаменте информационной политики.

Напомним, что Президент России Владимир Путин поручил в тех населенных пунктах, куда уже заведен газ, бесплатно подводить его к границам домовладений.

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