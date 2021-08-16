В Верхней Пышме пропала 15-летняя школьница

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В Верхней Пышме волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают 15-летнюю Ангелину Топоркову, которая 15 августа вышла из дома и не вернулась.

- Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые короткие волосы, - сообщают добровольцы отряда.

На момент исчезновения была одета в спортивную кофту с серой полосой на спине от рукава до рукава, худи черного цвета с надписью на груди белого цвета, спортивные штаны черного цвета с крупной белой надписью на ноге с левой стороны, кроссовки молочного цвета.

Если вы знаете, где может находиться подросток, сообщите руководителю отряда по номеру 89120379790. Также вы можете обратиться с любой информацией в МО МВД «Верхнепышминский» по телефону 8 (34368) 5-43-44.