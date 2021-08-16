Заказчиком работ выступает «Уралуправтодор» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на трассе «Екатеринбург-Шадринск-Курган» отремонтируют мост через реку Исеть. Аукцион появился на сайте госзакупок. Планируется, что работы начнутся уже в этом году, а завершиться должны не позже октября 2022 года. Заказчиком работ выступает «Уралуправтодор».

- Наименование объекта закупки: ремонт моста через реку Исеть на км 92+220 автомобильной дороги Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган, Свердловская область. Стоимость работ составит 113.6 миллиона рублей, - говорится в объявлении на госзакупках.

Также недавно стало известно, что в Свердловской области отремонтируют 20 километров трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень, работы пройдут на Сибирском тракте: от 220 до 240 километра, здесь проходит дорога, ведущая в Талицу. Ремонт пройдет в четыре этапа, за это время рабочие починят не только дорожное полотно, но и два моста через реки Балаир и Суетка.