В Екатеринбурге фестиваль «Атмосфера» переедет с площади 1905 года

Горожане просят оставить цветущий оазис на парковке главной площади города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль «Атмосфера», который прошел накануне на площади 1905 года в Екатеринбурге, переедет в другой уральской столицы. По словам мэра Алексея Орлова, горожане просят оставить цветущий оазис на парковке главной площади города, однако глава города заявил, что сад свернут в конце августа.

- Вижу сотни позитивных отзывов. В следующем году «Атмосфера» переедет на другую площадку, в другой район города. И останется там навсегда. На какую именно, пока вопрос открытый, - написал Алексей Орлов в своем Instagram.

По заявлениям главы города, площадь 1905 года остается многофункциональным пространством, где зимой стоит главная елка и ледовый городок. 9 мая здесь проводят парад Победы, также тут на постоянной основе проходят ярмарки выходного дня и различные концерты.