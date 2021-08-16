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Происшествия16 августа 2021 17:07

В Екатеринбурге за год 17 раз нападали на врачей скорой

Последний подобный случай произошел накануне у театра Драмы
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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К счастью, не во всех случаях дело заканчивалось травмами

К счастью, не во всех случаях дело заканчивалось травмами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с начала 2021 года 17 раз нападали на сотрудников скорой помощи. Об этом «КП» рассказали на станции СМП Екатеринбурга.

Напомним, последний подобный случай произошел накануне у театра Драмы.

- В ходе нападения на бригаду скорой помощи пострадали водитель и федьдшер. Обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами. Пострадавшими поданы заявления в полицию, - рассказали в пресс-службе подстанции скорой медицинской помощи.