В Нижнем Тагиле местного жителя подозревают в убийстве десятилетней давности

Последний раз мужчина вышел из исправительной колонии 28 апреля 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 38-летнего местного жителя подозревают в убийстве десятилетней давности. Скелет человека нашли 10 августа в дворовой постройке нежилого дома на глубине примерно одного метра. Мужчина сам пришел в полицию с повинной и рассказал, что пил вместе с потерпевшим, в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт из-за ревности к их знакомой женщине.

- Подозреваемый в особо тяжком преступлении житель города Нижнего Тагила ранее уже неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы, в том числе за убийство, угрозу убийством и кражи, - прокомментировал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Известно, что последний раз он вышел из исправительной колонии 28 апреля 2021 года. В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых мероприятий по сбору и закреплению доказательств.