Предупреждение о смоге в Свердловской области снова продлили

В ближайшие дни в регионе будет сохраняться высокая пожарная опасность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область снова на несколько окутает смог. Предупреждение о неблагоприятной погодной обстановке опубликовал уральский гидрометцентр. По сообщениям синоптиков, дымка задержится в регионе до конца недели, 22 августа.

- С 20 часов 16 августа до 20 часов 22 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - сообщают уральские синоптики.

При этом отмечается, что в ближайшие дни в регионе будет сохраняться высокая пожарная опасность. Смог держится в Свердловской области с начала августа. Главный синоптик Уральского управления Галина Шепоренко объяснила, что причины смога – распространение дымов сибирских пожаров. Через север Уральского федерального округа на средний Урал.