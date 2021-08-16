ЕВРАЗ направил 740 тыс. рублей на создание в Нижнем Тагиле площадок для занятий спортом

Фото: предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

Инвестиции компании составили 740 тыс. рублей.

Новая спортивная площадка для пляжного волейбола «Народная» построена и оборудована на стадионе «Высокогорец» в соответствии с требованиями безопасности. Компания направила на ее оборудование 500 тыс. рублей. Приобретен речной мытый песок, волейбольные стойки с защитой, сетка, судейская вышка, а также трибуна на 20 посадочных мест. На площадке будут проходить Первенства города по пляжному волейболу.

На спортивной базе «Спартак» оборудована воркаут-площадка. На 240 тыс. рублей были приобретены и смонтированы специальные тренажеры на площади 80 кв. м. Ранее при поддержке компании на «Спартаке» была оборудована «Тропа здоровья»: облагорожена и освещена трасса для пеших прогулок, установлены спортивные тренажеры.

Фото: предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

Проекты спортивной школы «Высокогорец» и спортивной базы «Спартак» в 2020 году стали победителем грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!», который ежегодно проводится в регионах присутствия компании ЕВРАЗ.

15 сентября начнется прием заявок на участие в грантовом конкурсе 2021 года. На реализацию социальных проектов только в Нижнем Тагиле компания направит 5 млн рублей. Подробная информация о проекте находится на сайте https://grant.evraz.com/