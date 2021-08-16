Горячую воду тагильчан разбавили грязью из батарей

В ближайшее время вода в домах граждан станет нормальной Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Жители Нижнего Тагила были неприятно удивлены запахом и мутным цветом воды из системы горячего водоснабжения. Жалобы энергетикам стали поступать из разных районов города.

После этого специалисты отобрали больше сотни проб на теплоисточниках и пришли к выводу, чтобы после промывки отопительной системы застойная вода попала в систему горячего водоснабжения. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Сейчас энергетики ищут нарушителей, которым по административному кодексу грозит штраф. В ближайшие дни система придет в норму. Ранее Роспотребнадзор выявил нарушения в виде существенного превышения хлороформа в питьевой воде. Это вещество плохо влияет на внутренние органы потребителей. Проявляется это в виде аллергии.