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Недвижимость16 августа 2021 16:06

Горячую воду тагильчан разбавили грязью из батарей

Энергетикам поступили десятки жалоб от жителей Нижнего Тагила
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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В ближайшее время вода в домах граждан станет нормальной

В ближайшее время вода в домах граждан станет нормальной

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Жители Нижнего Тагила были неприятно удивлены запахом и мутным цветом воды из системы горячего водоснабжения. Жалобы энергетикам стали поступать из разных районов города.

После этого специалисты отобрали больше сотни проб на теплоисточниках и пришли к выводу, чтобы после промывки отопительной системы застойная вода попала в систему горячего водоснабжения. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Сейчас энергетики ищут нарушителей, которым по административному кодексу грозит штраф. В ближайшие дни система придет в норму. Ранее Роспотребнадзор выявил нарушения в виде существенного превышения хлороформа в питьевой воде. Это вещество плохо влияет на внутренние органы потребителей. Проявляется это в виде аллергии.