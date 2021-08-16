В Екатеринбурге директор детского центра украла 286 тысяч рублей для личных нужд

Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 49-летняя женщина, руководившая центром дополнительного образования, решила подзаработать, используя свое служебное положение. Известно, что 17 по 26 декабря 2018 года она подписала документы о полностью завершенном ремонте детско-юношеского клуба «Атлант», что не соответствовало действительности.

- В результате противоправных действий обвиняемой бюджету муниципального образования город Екатеринбург причинен материальный ущерб в сумме более 286 тысяч рублей. Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы по статье «Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенный из иной личной заинтересованности».