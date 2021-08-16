В Екатеринбурге молодой человек дважды обокрал салон сотовой связи на миллион рублей

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали 21-летнего молодого человека, который дважды обокрал салон сотовой связи. Свой первый налет местный житель совершил в ночь на 25 марта. Он проник в помещение на улице Амундсена и вынес партию дорогих телефонов на общую сумму 670 тысяч рублей. Тогда в полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере».

- Через месяц, ночью 22 апреля, этот же магазин вновь подвергся незаконному вторжению. На этот раз добычей похитителя стали смартфоны общей стоимостью свыше 530 тысяч рублей. По данному факту также возбудили уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Примечательно, что злоумышленник приезжал на место на арендованном самокате. После чего полицейские быстро установили его личность. Кроме того выяснилось, что парень причастен к краже игровой приставки из магазина техники и электроники. Как оказалось, молодой человек уже имеет семь судимостей за имущественные преступления. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.