На восстанавливаемый храм Архангела Михаила в Новоипатово установили крест высотой 2,6 метра

Для подъема креста понадобился огромный кран. Фото: Фонд святой Екатерины

В Сысертском районе в селе Новоипатово продолжается восстановление храма Архангела Михаила. Сегодня на него при помощи огромного крана подняли крест высотой 2,6 метра. Ремонт проходит уже второй год по инициативе председателя совета Фонда святой Екатерины Игоря Алтушкина.

- Впереди еще много работы по возвращению былой красоты храма, - говорит Александр Андреев, директор Фонда святой Екатерины. - Но уже сегодня он является центром притяжения жителей села Новоипатово и соседних деревень. В скором времени храм Архангела Михаила предстанет во всей красе.

Крест перед поднятием прошел обряд освящения. Добавим, что сам храм был заложен еще в 1862 году. Он возведен без фундамента на скале. Как и многие другие дореволюционные храмы и церкви, в 1930-е он был закрыт. В советское время одно время в нем хранили зерно, а затем храм и вовсе забросили.