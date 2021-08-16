Телефонные мошенники собирают деньги с епархий от имени Митрополита Екатеринбургского

Только за последние сутки узнал о двух таких случаях, из Переславля-Залесского и Череповецкой епархии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг снова пожаловался на телефонных мошенников, которые звонят в монастыри и епархии по всей России от его имени собирают деньги под предлогом помощи в съемках для телеканала «Спас».

- Только за последние сутки узнал о двух таких случаях, из Переславля-Залесского и Череповецкой епархии. Поймать таких злоумышленников крайне сложно. Но надеюсь, что правоохранительные органы помогут, - об этом пишет издание «Уральский меридиан» со ссылкой на Telegram-канал митрополита.

Случаи мошенничества от имени Евгения Кульберга впервые были зафиксированы в апреле.Тогда он рассказал, что сначала неизвестные позвонили его знакомой и попросили девять тысяч рублей, также обращение поступило руководству женщины в Москве. Тогда оказалось, что аферистом был мужчина, проживающий в исправительной колонии Нижнего Тагила.