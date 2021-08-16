Экономист объяснила суть санкционной политики США в отношении России

США не станут выстраивать экономическую политику себе в убыток Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экономист Татьяна Куликова объяснила суть санкционной политики США в отношении России после публикации американского расследования на предмет соответствия российской экономики рыночным стандартам. Его Куликова назвала очередным шагом в противостоянии двух держав.

По словам экономиста, которого цитирует издание NEWS.ru, Штаты никогда не введут санкции в тех отраслях экономики, где есть высокий уровень товарооборота между двумя странами. Поэтому в расследовании упоминается только поставки нитрата аммония из России. В этом суть санкционной политики США - бить по тем отраслям, которые не имеют ключевого значения в экономических взаимоотношениях.

Эксперт говорит, что в период экономического охлаждения реальное взаимодействие России и США продолжает расти.

- Штатам запрещено покупать российский госдолг на первичном рынке, но это не мешает им выкупать ценные бумаги на вторичке. Госдолг РФ является одним из самых надежных в мире и приносит неплохие проценты. Американцы же всегда исходит из того, что представляет выгоду для них самих. Поэтому они не пойдут на полный разрыв экономических связей с Россией, - говорит Татьяна Куликова.

Ранее стало известно, что Штаты изучают вопрос соответствия экономики РФ рыночным стандартам. Причиной расследования стал антидемпинговый анализ нитрата аммония из России.

Если наша экономика не будет соответствовать стандартам рыночной, то себестоимость российской продукции будет рассчитываться исходя из стоимости затрат на ее производство в третьих странах, где она может оказаться выше.