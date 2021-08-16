Свыше 42 тысяч свердловских железнодорожников вакцинировались от COVID-19

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

По состоянию на 15 августа 2021 года прививки от новой коронавирусной инфекции сделали более 42 тыс. железнодорожников. При этом практически половина сотрудников уже полностью завершила прививочный курс.

Процент вакцинированных на предприятиях железнодорожного транспорта в границах Свердловской железной дороги к настоящему времени позволяет говорить о достижении минимального показателя, необходимого для формирования коллективного иммунитета. Среди железнодорожников процент вакцинированных в разы больше, чем в целом по регионам, по которым проходит магистраль.

Клиники сети «РЖД-Медицина» и их подразделения активно участвуют в реализации всероссийской программы массовой вакцинации населения от COVID-19. Прививочные пункты и мобильные медицинские бригады работают в железнодорожных поликлиниках в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Артемовском (станция Егоршино), Перми, Сургуте, Новом Уренгое (Коротчаево) и других городах.

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

Вакцинация сотрудников, контактирующих с пассажирами (например, работников вокзалов и поездных бригад, билетных кассиров), является одним из важнейших пунктов обеспечения рекомендованного Роспотребнадзором комплекса противоэпидемических мер на вокзалах и в поездах. Кроме профилактических прививок, таким сотрудникам перед заступлением в рейс или в рабочую смену в обязательном порядке измеряется температура тела и производится осмотр на наличие признаков заболевания; организовано периодическое лабораторное тестирование на COVID-19.

Также в зоне повышенного внимания те, кто обеспечивает движение поездов – диспетчеры, машинисты и их помощники, монтеры пути, осмотрщики вагонов, энергетики, связисты. Их своевременная вакцинация помогает обеспечивать устойчивую работу транспорта, безопасность пассажирских и грузовых перевозок.