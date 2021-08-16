Губернатор Куйвашев высмеял мэра Серова, где перед его визитом полили улицу

Глава региона не оценил такого решения властей. Фото: стоп-кадр видео

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев высмеял решение властей Серова полить улицу перед его визитом на север региона. Пост в адрес местной администрации появился в блоге губернатора в Instagram.

- Случайно узнал, что улицу Новолесопильную в Серове перед моим визитом полили водой. Видимо, для этой улицы это такая редкость, что жители вышли посмотреть на поливальную машину, как на чудо. Василий Витальевич, зачем это? Вы бы там еще асфальт перед моим приездом положили, - написал в адрес мэра Серова губернатор.

Отметим, что в ходе рабочей поездки Евгений Куйвашев также посетил Краснотурьинск, где поручил разобраться с затопленной многоэтажкой.