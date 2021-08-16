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Здоровье16 августа 2021 13:22

Свердловская область вышла на четвертое место антирейтинга по стране

Заболеваемость и смертность продолжают расти
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Состояние 853 госпитализированных оценивается как тяжелое, 512 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 405 – на аппаратах ИВЛ.

Состояние 853 госпитализированных оценивается как тяжелое, 512 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 405 – на аппаратах ИВЛ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свердловская область вышла на четвертое место антирейтинга заболеваемости по стране. За последние сутки в регионе выявили 529 случаев COVID-19, также от коронавируса скончались 25 человек. Лидер рейтинга – Москва, на втором месте Санкт-Петербург, на третьем – Московская область.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 115 759, - отмечают в оперштабе Свердловской области.

Общее число смертей достигло 4 729.