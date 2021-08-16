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Происшествия16 августа 2021 13:01

Рецидивист, укравший смартфон у 10-летнего ребенка в Каменске-Уральском, задержан

Мужчина пытался продать краденое имущество
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Мужчине не удалось продать чужой смартфон

Мужчине не удалось продать чужой смартфон

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники Росгвардии задержали на автовокзале Каменска-Уральского ранее судимого мужчину, который пытался сбыть смартфон, ранее украденный у 10-летней девочки.

Сотрудников Росгвардии вызвали по просьбе пассажиров, которым мужчина сомнительного вида предлагал купить гаджет. Стражи порядка спросили у продавца: где он взял смартфон, но тот не нашелся что ответить. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Свердловской области.

Позже удалось выяснить, что рецидивист часом ранее выхватил смартфон у ребенка. Возбуждено уголовное дело.