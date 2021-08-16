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Происшествия16 августа 2021 11:13

Житель Екатеринбурга отобрал телефон у матери и сохранил почти два миллиона рублей

53-летняя женщина едва не стала жертвой мошенников
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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По факту хищения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета».

По факту хищения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 53-летняя женщина едва не стала жертвой телефонных мошенников. Она сохранила деньги лишь благодаря вмешательству сына.

- Под психологическим воздействием злоумышленников женщина оформила в банке кредит на 1,8 миллиона рублей. До этого ей сообщили, что на ее имя оформили кредит на 2 миллиона и пытаются ими завладеть, - отмечают в полиции города.

Сын объяснил матери, что никто на нее кредит не оформлял, а звонят ей – аферисты.

- Мужчина забрал у матери телефон и вывел ее на улицу, где объяснил, что с ней общаются мошенники. После этого женщине вновь неоднократно поступали многочисленные звонки с неизвестных номеров, - добавили в УМВД.

Мошенники списали с карты женщины 30 тысяч рублей, но вмешательство сына помогло избежать более крупных потерь.