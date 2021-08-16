В Сысерти автомеханик полгода насиловал 13-летнюю девочку

Мать девочки воздерживается от комментариев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти задержали 42-летнего автомеханика, которого обвиняют в изнасиловании дочки сожительницы. По версии следствия, мужчина на протяжении шести месяцев насиловал 13-летнюю девочку.

- Обвиняемый действовал умышленно, из сексуальных побуждений, неоднократно насиловал не достигшую четырнадцатилетнего возраста малолетнюю, - пояснил инсайдер «КП»-Екатеринбург.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК «Изнасилование». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. «Комсомолке» удалось связаться с матерью пострадавшей, но женщина отказалась от комментариев.