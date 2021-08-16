В Нижнем Тагиле прапорщик полиции насмерть разбился на мотоцикле

Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В поселке Висимо-Уткинск разбился 38-летний прапорщик полиции. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердили в региональном управлении ГИБДД.

- 13 августа в 19:45 водитель мотоцикла ИЖ «Планета» не справился с управлением и допустил наезд на камень, в результате съехал с дороги и опрокинулся. Водитель погиб на месте, - пояснили в Госавтоинспекции.

В полиции Нижнего Тагила проводят проверку. В частности будет установлено, в каком состоянии погибший сотрудник управлял мотоциклом. Напомним, что в Екатеринбурге под колеса внедорожника попала 11-летняя девочка.