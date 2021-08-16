? Сервис Федеральной службы судебных приставов на портале Госуслуг позволяет должникам и взыскателям в онлайн-режиме получить сведения о ходе исполнительного производства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные приставы ограничили в выезде за границу более 212 тысяч свердловчан. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 67 тысяч.

- С начала 2021 года взыскано более трех миллиардов рублей задолженности по различным категориям исполнительных документов, в том числе по алиментам: свыше 541 миллиона рублей, - отмечают в ведомстве.

Временные ограничения на выезд за границу касаются всех, у кого долги более 30 тысяч рублей. Но если должник не начнет погашать задолженность в течение двух месяцев, то ограничение в праве выезда будет вынесено судебным приставом при наличии долга свыше 10 тысяч рублей.