Подведены итоги открытого аукциона по продаже имущества бывшего грузового двора в центре Екатеринбурга

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

Состоялся открытый аукцион по продаже ОАО «РЖД» имущественного комплекса бывшего грузового двора станции Екатеринбург-Товарный. Он расположен на 17,5 гектарах в центральной части Екатеринбурга и включает 63 объекта недвижимого имущества нежилого, производственного, складского назначения.

Грузовая работа на объекте была прекращена решением Федерального агентства железнодорожного транспорта в 2014 году и перераспределена на другие станции Екатеринбургского транспортного узла.

Цена продажи составила 3,8 млрд рублей при начальной стоимости в 2,3 млрд рублей. Победителем признано ООО «Специализированный застройщик «Синара-Девелопмент».

- Микрорайон перспективен для жилой и общественно-деловой застройки в соответствии с лучшими практиками формирования комфортной городской среды. Для нас это самая ожидаемая и крупнейшая сделка 2021 года по непрофильному имуществу, - подчеркнул заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Плутник.