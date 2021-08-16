Высокопоставленного следователя МВД уволили за взятку в виде ремонта Kia Rio

Ей грозит до 12 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Получение взятки» на экс-следователя ГСУ МВД по Свердловской области Юлию Макереву. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник в силовых структурах.

В СК считают, что Макерева получила взятку в крупном размере в виде незаконного оказания ей услуг. Речь идет о ремонте ее автомобиля Kia Rio, стоимость работ оценили в 217 тысяч рублей.

- Капитан юстиции Макерова проработала в МВД с декабря 2005 года. Была уволена в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Взятка была получена за предоставление копий уголовного дела, по которому работала следователь, - пояснил инсайдер «КП».